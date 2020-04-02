2020-04-02T22:11:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сутенер-минчанин забирал у проституток 25% заработка и штрафовал за беременности на 6-12 базовых

Надежда БУТОВИЧ
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Девушек сутенер находил в соцсетях и, когда они соглашались работать проститутками, находил им клиентов и квартиры. Фото: pixabay.com.Девушек сутенер находил в соцсетях и, когда они соглашались работать проститутками, находил им клиентов и квартиры. Фото: pixabay.com.
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В Минске на днях правоохранители задержали подозреваемого в организации проституции горожанина, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сутенером девушек стал 36-летний житель столицы. Фигурант около года занимался обеспечением секс-услуг. Девушек он находил в соцсетях и предлагал им «работу» прямо во время переписки. Если дама соглашалась, сутенер принимался за организационную работу: заполнял анкеты на тематических сайтах, находил клиентов, с которыми переписывался от имени девушек, а также снимал квартиры для «общения».

– После встреч девушек с клиентами минчанин забирал себе за труды 25 процентов от суммы. А кроме того, он категорически запрещал проституткам беременеть и, если это происходило, штрафовал: на 6 – 12 базовых в первый и последующие разы, – рассказали в пресс-службе.

Всего сутенер «заведовал» шестью подопечными, девушками в возрасте 22 – 27 лет. На организации проституции за год он заработал около 20 тысяч белорусских рублей.

Дело передано в СК на правовую оценку.

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