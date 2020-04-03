Погода на 3 апреля: ветрено, во многих районах дождь с мокрым снегом

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В эту пятницу, 3 апреля, ветреная погода, а во многих районах ожидается дождь с мокрым снегом. Столбик термометра покажет от +7 по северо-западу до +14 по юго-востоку Беларуси. В Минске ожидается дождь, возможен даже мокрый снег. Будет тоже очень ветрено. Днем от +8 до +10, а вечером до +6, сообщает pogoda.by.