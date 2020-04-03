ВОЗ передала в Беларусь 6 тысяч тестов на коронавирус

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Всемирная организация здравоохранения передала в Беларусь наборы немецкого производства для проведения 6 тысяч тестов на COVID-19.

- Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, - цитирует представительство ООН в Беларуси belta.by.

В это же время ВОЗ уже направила более 1,5 млн наборов для тестов в 120 стран.

Ранее глава Минздрава Владимир Караник говорил про то, что они оценивают эффективность всех тестов на предмет их чувствительности.

- Мы сейчас анализируем те тесты, которые являются наиболее достоверными. Потому что ложноположительные тесты - это, наверное, полбеды. Это неприятные эмоции для человека и некоторое время на ожидание, пока результат будет перепроверен валидированным тестом. А вот ложноотрицательные тесты… Есть опасность, что мы кого-то можем упустить из своего поля зрения. Мы сейчас оцениваем эффективность всех тестов на предмет их чувствительности и исключения ложноотрицательных результатов. С Китаем мы работаем очень продуктивно. Спасибо им за обмен информацией, - сказал Караник.