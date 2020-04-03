Лукашенко с рабочим визитом в Смолевичском районе: "Надо возделывать гречку"

Президент Беларуси в эту пятницу, 3 апреля, с рабочим визитом прибыл в Смолевичский район. Фото: БелТА

Президент дал чиновникам такое поручение в связи с тем, что появились трудности с поставками

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси в эту пятницу, 3 апреля, с рабочим визитом прибыл в Смолевичский район. Здесь он заявил о том, что в стране необходимо нарастить производство гречневой крупы. Президенту доложили, что в последнее время появились трудности с поставками гречки из России.

- Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси, - цитирует президента belta.by.

Ранее телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что президент посетит в Смолевичах ферму и цех по переработке мяса птицы известной марки. И после этой поездки чиновники вернутся в Минск с новыми поручениями.