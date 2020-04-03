2020-04-03T11:31:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Верхнедвинске машина скорой помощи столкнулась с легковушкой

Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне, на помощь пришли спасатели
Евгения ПОПКО
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С травмами различной степени тяжести водителя легковушки передали медикам. Фото носит иллюстративный характерС травмами различной степени тяжести водителя легковушки передали медикам. Фото носит иллюстративный характерФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Ночью 3 апреля спасателям поступило сообщение об аварии на улице Советской в Верхнедвинске. На место ЧП прибыло подразделение МЧС. Выяснилось, что легковушка Opel столкнулась со стоящей на обочине машиной скорой помощи. Удар был таким сильным, что водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.

Как сообщает МЧС, спасатели использовали специальный инструмент, благодаря которому водитель был деблокирован. С травмами различной степени тяжести его передали медикам.

Водитель скорой медицинской помощи не пострадал.

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