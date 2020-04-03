2020-04-03T12:37:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске прокуратура проводит проверку в отношении врача, которая заявила, что число больных коронавирусом в Беларуси больше, чем в официальной статистике

Женщину вызывали в прокуратуру для беседы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Наталью Ларионову вызвали на беседу в прокуратуру из-за поста в соцсети о статистике заболевания коронавирусом. Фото: социальные сети.Наталью Ларионову вызвали на беседу в прокуратуру из-за поста в соцсети о статистике заболевания коронавирусом. Фото: социальные сети.
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Прокуратура Витебской области подтвердила, что Наталью Ларионову, врача больницы скорой медицинской помощи, действительно вызывали для беседы по поводу поста в соцсетях, который она опубликовала. В своем посте Наталья призывала «спасти народ Белоруссии» и утверждала, что реальное количество больных коронавирусом в стране намного больше, чем показывает официальная статистика. В администрации больницы, где работает Наталья, отметили, что никаких взысканий к ней в связи с этим поступком не применялось.

-Установлено, что Наталья Ларионова по роду своей деятельности является врачом лабораторной диагностики и не располагает доступом к информации, направляемой в ВОЗ. Более того, не представляет, кто и как это делает. Также она не владеет эпидемиологической обстановкой как в целом по Беларуси, так и по северному региону, - сообщили belta.by в службе информации прокуратуры области.

Несколько дней назад в Витебске оштрафовали блогера Ольгу Журавскую, которая снимала видео в пункте забора мазков на коронавирус. Ольга привела сдавать анализы своего сына и хотела зафиксировать все происходящее, чтобы использовать в своем видеоблоге. Суд квалифицировал ее действия как хулиганство и оштрафовал Ольгу на 30 базовых величин (810 рублей).

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В Витебске прокуратура проводит проверку в отношении врача, которая заявила, что число больных коронавирусом в Беларуси больше, чем в официальной статистике
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