2020-04-03T16:04:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 апреля 2020 года составило 351

Последние новости о числе зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 апреля 2020 года
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Минздрав сообщает последние новости о числе зараженных коронавирусом в БеларусиМинздрав сообщает последние новости о числе зараженных коронавирусом в БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- На сегодняшний день зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, - сказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инна Карабан. - Основная возрастная группа - от 25 до 60 лет. Это около 50% всех случаев.

- Ситуация остается контролируемой, - уточнила замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Предупреждено развитие заболевания 840 случаев в день. Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы бы имели 840 случаев заражения в день. И ничем бы не отличались от других стран. Ни одна из стран не принимала такие меры.

Замминистра рассказала новости профилактики и лечения.

- Мы начали тестировать все тяжелые пневмонии, - уточнила Богдан. - Приняли решение у контактов 1 уровня на 6-7 сутки будет выполняться анализ. При получении отрицательного результата, мы будем просить самоизолироваться на 14 дней.

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