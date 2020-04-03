"Какие привесы? Деньги!": Лукашенко высказался о критериях оценки работы руководителей

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Критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств. Об этом Александр Лукашенко говорил во время своей поездки в Минскую область, сообщает belta.by.

- Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги! (...) - сказал президент. - Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были.

Напомним, в эту пятницу, 3 апреля, Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Смолевичский район. Он уже дал поручение чиновникам - нарастить производство гречневой крупы.