2020-04-03T12:00:51+03:00
Общество
КП Беларусь

"Какие привесы? Деньги!": Лукашенко высказался о критериях оценки работы руководителей

Президент с рабочим визитом находится в Смолевичском районе
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств. Об этом Александр Лукашенко говорил во время своей поездки в Минскую область, сообщает belta.by.

- Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги! (...) - сказал президент. - Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были.

Напомним, в эту пятницу, 3 апреля, Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Смолевичский район. Он уже дал поручение чиновникам - нарастить производство гречневой крупы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Скоро лето: 7 апреля ожидается до +20!
Пить можно? Едем проверять качество воды в Минской области
"Какие привесы? Деньги!": Лукашенко высказался о критериях оценки работы руководителей
В Витебске прокуратура проводит проверку в отношении врача, которая заявила, что число больных коронавирусом в Беларуси больше, чем в официальной статистике
В Верхнедвинске машина скорой помощи столкнулась с легковушкой
Лукашенко с рабочим визитом в Смолевичском районе: "Надо возделывать гречку"
ВОЗ передала в Беларусь 6 тысяч тестов на коронавирус
Погода на 3 апреля: ветрено, во многих районах дождь с мокрым снегом
Сутенер-минчанин забирал у проституток 25% заработка и штрафовал за беременности на 6 - 12 базовых
В Костюковичах на Новый год 21-летний парень подрался с другом, облил его бензином и поджег
Беларусь и Швеция единственные в Европе не ввели карантин: Владимир Макей поговорил об этом с главой шведского МИДа
«Там ограждения и подземный переход»: В Минске под колесами МАЗа погиб пешеход, побежавший через дорогу
За неделю проглоченные 3-летним гродненцем магнитные шарики проделали в желудке глубокую язву
Видеофакт. В Минске возле Национальной библиотеки прогуливается лось
У вас в квартире газ? Тогда вы можете получить скидку на электричество
На сайте МВД теперь можно проверить бэушный телефон или фотоаппарат
В Пинске пока родители спали, 4-летний мальчик, играя со спичками, поджег квартиру