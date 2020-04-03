Минздрав рассказал, сколько пневмоний зарегистрировано в этом году и сколько было год назад

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Сколько пневмоний в этом сезоне зарегистрировано в Беларуси, рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

- В 2019 году за три месяца в стране в целом в стационаре были пролечены 20250 пневмоний. А причиной смерти пневмония стала в 153 случаях. За три месяца этого года - 18032 пролечены в стационаре. А умерло 128 пациентов, - привела цифры замминистра.

Отдельно Елена Богдан остановилась на статистике по Витебской области.

- В Витебской области в стационаре пролечены за три месяца прошлого года 4258 пациентов, летальный исход у 28. За три месяца этого года пролечены 3608 пневмоний, летальный исход - в 23 случаях, - конкретизировала Богдан. - Такая же ситуация есть по каждому региону с разбивкой по неделям.