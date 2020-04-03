"Будем использовать те лекарства, которые у нас есть". Минздрав хочет участвовать в клинических наблюдениях

Сейчас обсуждаются вопросы с ВОЗ. Новые лекарства в Беларусь передавать не будут

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Вчера белоусский Мигздрав провел видео-встречу со специалистами Всемирной организации здравоохранения, а сейчас изучает материалы от ВОЗ.

- Мы изъявили желание участвовать в клинических испытаниях, которые проводит ВОЗ, - рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Правильнее сказать, это клинические наблюдения. При которых лекарственные средства не передаются в страну, а используются те, которые есть у нас.

Сгодня, 3 апреля, в 18.30 пройдет еще одна видеоконференция, на которой будут обсуждать детали - с Копенгагеном.