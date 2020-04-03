Пить можно? Едем проверять качество воды в Минской области

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Сегодня, 3 апреля, стартовал уникальный проект «Комсомольской правды» - «Родники Беларуси». Мы едем проверять качество воды в природных источниках Минской области. Это первая экспедиция проекта. В нашем маршруте сегодня семь родников в Молодечненском, Вилейском и Мядельском районах.

В нашем маршруте сегодня семь родников в Молодечненском, Вилейском и Мядельском районах.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Обо всем, что мы увидим в этих местах и что узнаем о родниках, мы расскажем уже сегодня. Воду из родников до проверки ее в лаборатории пить, пожалуй, не будем. В дорогу мы взяли запас вкусной и чистой воды, которая не нуждается в проверке. Обычную водопроводную воду мы очистили фильтром с шунгитовым минерализатором. Это подарок генерального партнера проекта - белорусского производителя фильтров для воды «Крынi».

В дорогу взяли запас вкусной и чистой воды, которая не нуждается в проверкеФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Кроме журналистов «Комсомолки» в нашем экипаже известные люди - дизайнер Катя Тикота и телеведущая Анжелика Пушнова, которым интересны достопримечательности Беларуси. В Молодечно к нам присоединятся специалисты районных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Дизайнер Катя Тикота и телеведущая Анжелика ПушноваФото: Дмитрий ЛАСЬКО

У нас отличное средство передвижения - автомобили GEELY EMGRAND X7 и GEELY COOLRAY, предоставленные нашим партнером - автоцентром «Geely Атлант-М Боровая».

Делимся впечатлениями о живописных местах Беларуси.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Благодаря 4G от МТС мы будем оставаться на связи и прокладывать маршруты к родникам, в какие бы дремучие места нас ни занесло. Так что будем делиться с вами впечатлениями о живописных местах Беларуси.

БУДЬ В КУРСЕ

«Комсомольская правда» в Беларуси организовывает уникальную экспедицию для проверки качества воды в природных источниках страны

Жители нашей страны традиционно доверяют воде из родников. У многих есть заветные места, в которых можно набрать воду не только чистую, но и целебную. Но не все так просто.

Скептики утверждают, что пить такую воду не только не полезно, но и опасно: разве кто-то ее проверял? Соответствует ли она требованиям безопасности? Ведь в ней могут быть нитраты и другие вредные вещества, опасные для нашего здоровья… Кто же прав? Давайте проверим! Оставляйте координаты родников на нашей карте >>>