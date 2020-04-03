Скоро лето: 7 апреля ожидается до +20!

Во вторник, 7 апреля, днем от +12 до +18, а по югу местами до +20. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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С каждым днем становится все теплее! Так, в предстоящую субботу, 4 апреля, ожидается местами, в основном на северо-востоке страны, мокрый снег с дождем. Днем столбик термометра покажет от +4 по северо-востоку до +12 по югу. А в воскресенье, 5 апреля, небольшой снег прогнозируют лишь ночью по северо-востоку. Днем ожидается от +6 до +13. Теплее всего будет по юго-западу - до +15, сообщает Белгидромет.

В начале же следующей недели погода нас удивит! Так, в понедельник, 6 апреля, нам обещают от +10 до +16, а по западу до +18. Во вторник, 7 апреля, станет еще теплее. Днем от +12 до +18, а по югу местами аж до +20!