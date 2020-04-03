2020-04-03T14:40:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о весенних школьных каникулах: "Скорее всего, мы продлим на неделю"

Президент в ближайшие дни решит, какими будут весенние каникулы 2020 года [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: БелТАФото: БелТА
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- Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но мы не будем довлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет, - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, он поговорит с министром образования и на днях примет решение.

- Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю, - цитирует Лукашенко belta.by.

Как сообщили нам ранее в Минобразования, пока что решения о продлении школьных каникул нет.

Напомним, сегодня президент находится с рабочим визитом в Смолевичском районе, где уже сделал несколько заявлений.

Лукашенко о продлении весенних каникул для детей.ВИДЕО:t.me/onttvchannel

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