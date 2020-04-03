Минздрав рассказал, что дезинфецировать должны даже такси. Но это никто не контролирует
- Дезинфекция мест скопления людей проводится больше трех недель, - сказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Чаще всего это происходит в конце рабочего дня.
Проводит дезинфекцию, по словам Карабан, рекомендуется проводить минимум раз в день.
- Общественный транспорт давно обрабатывается, - уточняет Инна Карабан. - Касается это и кинотеатров, театров, школ, детских садов, организаций здравоохранения, магазинов, общепита, такси...
О том, как контролируют, дезинфицируют ли, например, такси, Инна Карабан отвечает:
- Мы не должны контролировать. Это на самоконтроле организаций, которые должны проводить, - говорит специалист.
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