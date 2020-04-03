Минздрав рассказал, что дезинфецировать должны даже такси. Но это никто не контролирует

Минздрав высказался о ситуации с коронавирусом 3 апреля Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проводить дезинфекцию рекомендовано во всех общественных местах

Изменить размер текста: A A

- Дезинфекция мест скопления людей проводится больше трех недель, - сказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Чаще всего это происходит в конце рабочего дня.

Проводит дезинфекцию, по словам Карабан, рекомендуется проводить минимум раз в день.

- Общественный транспорт давно обрабатывается, - уточняет Инна Карабан. - Касается это и кинотеатров, театров, школ, детских садов, организаций здравоохранения, магазинов, общепита, такси...

О том, как контролируют, дезинфицируют ли, например, такси, Инна Карабан отвечает:

- Мы не должны контролировать. Это на самоконтроле организаций, которые должны проводить, - говорит специалист.