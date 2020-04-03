2020-04-03T13:23:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о массовых мероприятиях: "Никого не загоняют"

Президент прокомментировал любительский хоккейный чемпионат
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Президент высказался о массовых мероприятиях. Фото: БелТАПрезидент высказался о массовых мероприятиях. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко высказался о массовых мероприятиях в Беларуси. Об этом он сказал во время своего рабочего визита в Смолевичский район.

- Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста... Нет значит нет, - сказал президент.

Лукашенко прокомментировал любительский хоккейный чемпионат, который проходит в Беларуси. Он рассказал, что одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Им запрещать не стали. Однако президент поручил отследить состояние молодых людей после игры.

- Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция, - цитирует Лукашенко belta.by.

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