КП Беларусь
Лукашенко высказался о коронавирусе: "Что надо делать, мы знаем"
Президент считает, что главная опасность инфекции - это паника
Во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко высказался о коронавирусе. Фото: БелТА
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Во время рабочей поездки в Смолевичский район Лукашенко высказался о коронавирусе. Так, он считает, что главная опасность инфекции - это паника, сообщает belta.by. И "коронавирусный психоз", по его словам, принесет много опасных последствий.
Александр Лукашенко призвал людей не паниковать.
- Что надо делать, мы знаем, - сказал президент.