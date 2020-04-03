Лукашенко высказался о коронавирусе: "Что надо делать, мы знаем"

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко высказался о коронавирусе. Фото: БелТА

Изменить размер текста: A A

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Лукашенко высказался о коронавирусе. Так, он считает, что главная опасность инфекции - это паника, сообщает belta.by. И "коронавирусный психоз", по его словам, принесет много опасных последствий.

Александр Лукашенко призвал людей не паниковать.

- Что надо делать, мы знаем, - сказал президент.