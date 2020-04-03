2020-04-03T14:39:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко высказался о коронавирусе: "Что надо делать, мы знаем"

Президент считает, что главная опасность инфекции - это паника
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко высказался о коронавирусе. Фото: БелТАВо время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко высказался о коронавирусе. Фото: БелТА
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Во время рабочей поездки в Смолевичский район Лукашенко высказался о коронавирусе. Так, он считает, что главная опасность инфекции - это паника, сообщает belta.by. И "коронавирусный психоз", по его словам, принесет много опасных последствий.

Александр Лукашенко призвал людей не паниковать.

- Что надо делать, мы знаем, - сказал президент.

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