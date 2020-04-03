КП Беларусь
Лукашенко привел новую статистику по коронавирусу: 305 на лечении, из них 16 человек на ИВЛ
46 человек уже выписаны
Фото: Андрей АБРАМОВ
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Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу. Стало известно и число зараженных коронавирусом. Так, по последним данным, в Беларуси 305 человек находятся на лечении, из них 16 человек на ИВЛ. При этом 46 человек уже выписаны, сообщает ОНТ.
Лукашенко о коронавирусе.ВИДЕО:t.me/onttvchannel
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