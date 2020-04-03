2020-04-03T14:52:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко привел новую статистику по коронавирусу: 305 на лечении, из них 16 человек на ИВЛ

46 человек уже выписаны
Евгения ПОПКО
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Фото: Андрей АБРАМОВФото: Андрей АБРАМОВ
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Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу. Стало известно и число зараженных коронавирусом. Так, по последним данным, в Беларуси 305 человек находятся на лечении, из них 16 человек на ИВЛ. При этом 46 человек уже выписаны, сообщает ОНТ.

Лукашенко о коронавирусе.ВИДЕО:t.me/onttvchannel

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