Лукашенко привел новую статистику по коронавирусу: 305 на лечении, из них 16 человек на ИВЛ

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Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу. Стало известно и число зараженных коронавирусом. Так, по последним данным, в Беларуси 305 человек находятся на лечении, из них 16 человек на ИВЛ. При этом 46 человек уже выписаны, сообщает ОНТ.