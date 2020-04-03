Лукашенко: "Я молю Бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня"

По словам президента, в стране хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом

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- У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных - их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай Бог, пройти этот период, - цитирует президента belta.by.

По словам президента, в стороне от коронавируса оказались военные медики. Он предлагает их подключить.

- У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся.

Как говорит Лукашенко, привлекать студентов-медиков на борьбу с пандемией не планируется.

- Я молю Бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хотя все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так... Дай Бог, чтобы мы вот так продержались (...), - сказал Лукашенко. - При этом психозе, что у нас тут (якобы. - Прим. БелТА) мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким.

Напомним, в эту пятицу, 3 апреля, президент посетил Смолевичский район, где пообщался с журналистами. Он привел им новую статистику по зараженным. Так, на лечении находится 305 человек, из которых 16 на ИВЛ.