2020-04-03T16:23:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Возле Молодечно нашли родник с живой и мертвой водой

А неподалеку обнаружили святой источник и криницу, из которой пил воду Максим Богданович
Раиса ЮДИНА
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В Молодечненском районе экспедиция обнаружила как минимум три родника.В Молодечненском районе экспедиция обнаружила как минимум три родника.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Молодечненском районе экспедиция “Комсомолки” обнаружила как минимум три родника, к которым люди специально приезжают за питьевой водой. Один из них находится на окраине деревни Ракутевщина Молодечненского района. Это не просто родник, а гидрологический памятник природы «Криница Богдановича». Назвали его так неспроста - Максим Богданович пил из него воду, когда в 1911 году гостил в фольварке Ракутевщина. Здесь сейчас находится филиал Литературного музея Богдановича, и родник - его часть. А вот насколько чиста и безопасна его вода, узнаем позже. Пока у нас в запасе есть вода, очищенная фильтром "Крынi".

Родники в основном расположены вдали от оживленных трасс, в тиши и глубинке. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Родники в основном расположены вдали от оживленных трасс, в тиши и глубинке.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Еще один гидрологический памятник - родник Лешно - называют одним из семи чудес Молодечненщины. Находится он рядом с деревней Лешно, известен больше 100 лет и почитается как святой источник. Взяв на пробу воду из него, мы хотим убедиться не столько в ее чудодейственности, сколько в безопасности.

В запасе есть вода, очищенная фильтром "Крынi" Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В запасе есть вода, очищенная фильтром "Крынi"Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Места здесь красивые, но для обычного автомобиля труднодоступные. Так что Geely Emgrand X7 и Geely Coolray c их отличной проходимостью для таких путешествий оказались отличным выбором.

Места здесь красивые, но для обычного автомобиля труднодоступные. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Места здесь красивые, но для обычного автомобиля труднодоступные.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Родники в основном расположены вдали от оживленных трасс, в тиши и глубинке. Но благодаря 4G от МТС мы ни разу не сбились с курса - навигаторы с мобильным интернетом работают отлично, а с телефона интернет без проблем раздается на ноутбук.

Фото: АНДРИАНОВ Сергей

Фото: АНДРИАНОВ Сергей

Современные технологии и древние легенды идут рядом! Вот мы еще узнали, что за “живой и мертвой” водой жители Молодечненщины приезжают в деревню Талуи. Магические свойства двум здешним родникам легенда приписывает давно, и мертвую воду пьют на ночь, чтобы крепко спать, а живую - чтобы сил днем хватало. Хорошие качества! Осталось только проверить, насколько чиста живая и мертвая вода.

Возле Молодечно нашли родник с живой и мертвой водой. Фото: АНДРИАНОВ Сергей

Возле Молодечно нашли родник с живой и мертвой водой. Фото: АНДРИАНОВ Сергей

БУДЬ В КУРСЕ!

«Комсомольская правда» в Беларуси организовывает уникальную экспедицию для проверки качества воды в природных источниках страны.

Жители нашей страны традиционно доверяют воде из родников. У многих есть заветные места, в которых можно набрать воду не только чистую, но и целебную. Но не все так просто.

Скептики утверждают, что пить такую воду не только не полезно, но и опасно: разве кто-то ее проверял? Соответствует ли она требованиям безопасности? Ведь в ней могут быть нитраты и другие вредные вещества, опасные для нашего здоровья… Кто же прав? Давайте проверим! Оставляйте координаты родников на нашей карте >>>

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