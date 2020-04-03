2020-04-03T14:32:44+03:00
Общество
КП Беларусь

"Не должны посещать работу, магазины": Минздрав установил правила самоизоляции людей, прибывших из-за границы

В случае же плохого самочувствия человек, находящийся в самоизоляции, должен вызвать скорую помощь
Евгения ПОПКО
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Минздравом принято постановление, которым установлены правила поведения туристов, прибывших в Беларусь из-за границыМинздравом принято постановление, которым установлены правила поведения туристов, прибывших в Беларусь из-за границыФото: Оксана БРОВАЧ
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31 марта этого года Минздравом принято постановление, которым установлены правила поведения туристов, прибывших в Беларусь из стран, в которых есть случаи инфекции COVID-19, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Как гласят правила, человек, который должен находиться в самоизоляции 14 дней, не должен покидать места проживания, а также не должен ходить на работу, учебу, в магазины, торговые центры, кафе, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключение - случаи крайней необходимости.

Человек может воспользоваться услугой интернет-магазинов, при этом он должен исключить контакт с курьером, который привозит ему товар.

В случае же плохого самочувствия - появления кашля, одышки, повышенной температуры - человек должен вызвать скорую помощь.

Напомним, все, кто приехал из-за границы, должны быть на карантине 14 дней.

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