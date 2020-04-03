Официально: в Витебске две смерти от пневмонии за сутки

На заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса в Витебске озвучили официальные цифры за последние сутки. Фото: "Витьбичи".

В областном центре респираторная заболеваемость выросла на 15,6%, это меньше, чем в предыдущие сутки

Изменить размер текста: A A

В Витебске за сутки от пневмонии умерли два человека. Такую информацию озвучил заместитель начальника главного управления по здравоохранению Николай Каспирович на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает газета «Витьбичи».

Обе жертвы - женщины. Одна - пенсионерка, которой было более 70 лет, с множественной хронической патологией, осложненной двухсторонней пневмонией. Результат наличия РНК коронавируса проверяется дополнительно. Скончалась также медицинский работник, которая лечилась от тяжелой двухсторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза. Пока нет подтвержденных результатов наличия РНК коронавируса, отмечается в сообщении.

По словам Николая Каспировича, рост респираторной заболеваемости замедлился, за прошедшие сутки по Витебску он составил 15,6% против 27,7% за предшествующие. Снизилась заболеваемость в Орше и Поставском районе.