КП Беларусь
В Гродно выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса
Женщина была госпитализирована 10 марта
Врачи обнаружили у пациентки пневмонию. Сейчас она выздоровела и выписана из больницы.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Известно, что женщина вернулась в Гродно из Италии. Ее госпитализировали 10 марта. Врачи обнаружили у нее пневмонию. К счастью, сейчас с ней все хорошо. Контрольный мазок на коронавирус дважды был отрицательный, и ее выписали. При этом медики посоветовали ей не находиться в людных местах.
- Человек болел почти месяц. Вряд ли ей стоит идти сразу в людные места, потому что уже другие люди могут быть опасны для ослабленного организма, - сообщили belta.by в Гродненской областной инфекционной клинической больнице.
Сейчас в областной больнице находятся два пациента с коронавирусом. Это молодые люди, вернувшиеся из Швеции. Чувствуют они себя удовлетворительно. Также в больнице находятся их 11 контактов первого уровня.