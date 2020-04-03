2020-04-03T16:14:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса

Женщина была госпитализирована 10 марта
Евгения ПОПКО
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Врачи обнаружили у пациентки пневмонию. Сейчас она выздоровела и выписана из больницы.Врачи обнаружили у пациентки пневмонию. Сейчас она выздоровела и выписана из больницы.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Известно, что женщина вернулась в Гродно из Италии. Ее госпитализировали 10 марта. Врачи обнаружили у нее пневмонию. К счастью, сейчас с ней все хорошо. Контрольный мазок на коронавирус дважды был отрицательный, и ее выписали. При этом медики посоветовали ей не находиться в людных местах.

- Человек болел почти месяц. Вряд ли ей стоит идти сразу в людные места, потому что уже другие люди могут быть опасны для ослабленного организма, - сообщили belta.by в Гродненской областной инфекционной клинической больнице.

Сейчас в областной больнице находятся два пациента с коронавирусом. Это молодые люди, вернувшиеся из Швеции. Чувствуют они себя удовлетворительно. Также в больнице находятся их 11 контактов первого уровня.

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