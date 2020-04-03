В Вилейском районе нашли купель с "железной" водой

Желающих окунуться здесь так много, что деревянную лестницу, ведущую к источнику, пришлось заменить на бетонную

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В Вилейском районе ремонтируют лестницу, ведущую к роднику Доманово. Мужчины, занимающиеся ремонтом, шутят, что старые деревянные ступени не выдержали паломничества людей, и теперь их делают бетонными.

Вода в этом роднике с большим количеством железа.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На самом деле этот родник в лесу действительно пользуется большой популярностью давным-давно. Люди наделяли его целебными свойствами, особенно верили в его силу те, у кого были проблемы с глазами, сделали здесь купель, куда окунались в любое время года, приносили иконки, которых в итоге набралось на целый иконостас, и уже потом по просьбе общественности родник был освящен.

Желающих окунуться здесь много.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Об этом нам рассказал краевед Михаил Михалевич, который сопровождает сегодня нашу экспедицию в проекте «Родники Беларуси».

Краевед Михаил Михалевич.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Кстати, вода в этом роднике с большим количеством железа. И пить ее сразу нельзя. В отличие от нашей чистенькой и вкусной, заготовленной для поездки с помощью фильтров «Крынi» с шунгитом.

Дизайнер Катя Тикота и телеведущая Анжелика Пушнова.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вода, очищенная фильтром "Крынi".Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Кстати, даже в таком относительно небольшом путешествии важно предусмотреть все до мелочей. Например, вовремя переключиться на тарифный план с безлимитным интернетом - теперь с 4G от МТС мы легко прокладываем дорогу с помощью навигатора в неизведанные дебри, пишем на ходу заметки и размещаем их на сайте.

С 4G от МТС у нас всю дорогу отличный интернет, а это и связь, и навигация по лесным дорогам.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А наши автомобили Geely ведут себя безупречно и на лесной дороге, и на песчаной, и на ухабистой.

Жители нашей страны традиционно доверяют воде из родников.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

БУДЬ В КУРСЕ!

«Комсомольская правда» в Беларуси организовывает уникальную экспедицию для проверки качества воды в природных источниках страны.

Жители нашей страны традиционно доверяют воде из родников. У многих есть заветные места, в которых можно набрать воду не только чистую, но и целебную. Но не все так просто.

Скептики утверждают, что пить такую воду не только не полезно, но и опасно: разве кто-то ее проверял? Соответствует ли она требованиям безопасности? Ведь в ней могут быть нитраты и другие вредные вещества, опасные для нашего здоровья… Кто же прав? Давайте проверим! Оставляйте координаты родников на нашей карте >>>