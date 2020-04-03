Лукашенко рассказал о смерти мужчины в Витебске: "135 килограмм веса, за 70 лет"

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Александр Лукашенко высказался о коронавирусе, когда общался с журналистами во время своей рабочей поездки в Смолевичский район. Он также сообщил, что 16 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Рассказал он и о мужчине, который умер в Витебске. Телеканал ОНТ на своем сайте опубликовал видео с комментарием президента.

- В это время шумиху подняли по поводу четверых умерших. Одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев (губернатор Витебской области. - Ред.) вчера мне доложил, последний случай у него был. Я говорю: "Ну почему этот умер?" "Александр Григорьевич, а как можно жить? 135 килограмм веса, сердце почти не работает. Это болит, то болит. Целый букет болезней". И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. Ну и ему за 70 лет, - рассказал Лукашенко.