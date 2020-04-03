2020-04-03T16:50:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко рассказал о смерти мужчины в Витебске: "135 килограмм веса, за 70 лет"

По словам президента, коронавирус атакует слабых людей, у которых нет иммунитета
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Лукашенко высказался о коронавирусе, когда общался с журналистами во время своей рабочей поездки в Смолевичский район. Фото: belta.byЛукашенко высказался о коронавирусе, когда общался с журналистами во время своей рабочей поездки в Смолевичский район. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко высказался о коронавирусе, когда общался с журналистами во время своей рабочей поездки в Смолевичский район. Он также сообщил, что 16 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Рассказал он и о мужчине, который умер в Витебске. Телеканал ОНТ на своем сайте опубликовал видео с комментарием президента.

- В это время шумиху подняли по поводу четверых умерших. Одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев (губернатор Витебской области. - Ред.) вчера мне доложил, последний случай у него был. Я говорю: "Ну почему этот умер?" "Александр Григорьевич, а как можно жить? 135 килограмм веса, сердце почти не работает. Это болит, то болит. Целый букет болезней". И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. Ну и ему за 70 лет, - рассказал Лукашенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минздрав рассказал, что дезинфецировать должны даже такси. Но это никто не контролирует
"Будем использовать те лекарства, которые у нас есть". Минздрав хочет участвовать в клинических наблюдениях
Глава представительства Всемирного банка в Беларуси призвал белорусов оставаться дома
Минздрав перечислил, что купит за деньги, которые перевели белорусы на благотворительный счет
Минздрав о коронавирусе в Витебске: "Ситуация полностью контролируемая, угрозы здоровью жителей нет"
Минздрав рассказал, сколько пневмоний зарегистрировано в этом году и сколько было год назад
Лукашенко рассказал о смерти мужчины в Витебске: "135 килограмм веса, за 70 лет"
В Вилейском районе нашли купель с "железной" водой
В Гродно выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса
Лукашенко: "Я молю Бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня"
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 апреля 2020 года составило 351
Официально: в Витебске две смерти от пневмонии за сутки
Возле Молодечно нашли родник с живой и мертвой водой
"Не должны посещать работу, магазины": Минздрав установил правила самоизоляции людей, прибывших из-за границы
Лукашенко привел новую статистику по коронавирусу: 305 на лечении, из них 16 человек на ИВЛ