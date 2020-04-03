КП Беларусь
Минздрав о коронавирусе в Витебске: "Ситуация полностью контролируемая, угрозы здоровью жителей нет"
За прошлые сутки в Витебской области диагноз подтвердился у 4 человек
За прошлые сутки в Витебской области диагноз подтвердился у 4 человекФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:
- Ситуация в Витебске полностью контролируемая, - прокомментировала замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Угрозы здоровью жителей Витебского региона нет.
Елена Леонидовна остановилась на цифрах по области.
- За прошлые сутки в Витебской области поступили в больницы 25 человек по ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, - отметила Богдан. - Из них диагноз подтвержден у 4 человек, 15 госпитализированы как контакты 1-го уровня, остальные - контакты 2-го уровня. Выписаны 33 человека.