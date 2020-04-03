Минздрав перечислил, что купит за деньги, которые перевели белорусы на благотворительный счет

За эти деньги будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч защитных щитков для наших медработников. Фото: Андрей АБРАМОВ

На 3 апреля на счету почти 3 миллиона рублей и больше 28 тысяч евро. А гостиничный и ресторанный бизнес старается помогать медикам своими услугами

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Около недели назад Минздрав открыл благотворительный счет.

- На 8.30 утра на счету - 2 875 152 рубля и 28 258 евро, - поделилась суммами замминистра здравоохранения Елена Богдан. - У нас в прямом эфире на Ютубе была проведена комиссия. Мы собирались несколько раз и обсуждали, что же нам стоит купить. За эти деньги будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч защитных щитков для наших медработников.

Елена Леонидовна уточнила, что все средства защиты передадут по больницам всей страны.

- На наш благотворительный счет начали перечислять деньги и обычные граждане. А не только бизнесмены и общественные организации, - сказала Богдан и стала перечислять, как еще белорусы помогают медикам: - С интересным предложением вышел гостиничный бизнес Минска. Они предлагают медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, только за оплату коммунальных услуг.

Помогают медикам и рестораны.

- Провели акцию по доставке еды медицинским работникам, которые работают с коронавирусной инфекцией, - уточнила Елена Богдан. - Хочется поблагодарить всех, кто стоит за этими добрыми акциями. Мы почувствовали, что наш непростой труд остается востребованным и его ценят люди.