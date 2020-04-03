2020-04-03T17:16:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси призвал белорусов оставаться дома

По его словам, если этого не делать, то службы здравоохранения будут перегружены
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В связи с пандемией Всемирный банк готов помочь Беларуси финансово.В связи с пандемией Всемирный банк готов помочь Беларуси финансово.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В связи с пандемией Всемирный банк готов помочь Беларуси финансово. Об этом сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. Также он сказал, что общество должно помочь предотвратить распространение вируса. Для этого нужно информировать людей о необходимости оставаться дома.

- Если белорусы не будут оставаться дома, то службы здравоохранения Беларуси будут перегружены. Если белорусы не будут оставаться дома, то все усилия белорусских врачей и медсестер, а также все средства для покупки оборудования будут недостаточными для предотвращения большого количества смертей от COVID19, - сказал Алекс Кремер.

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