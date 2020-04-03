2020-04-03T17:53:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске от тяжелой пневмонии умерла 47-летняя медсестра

Женщина работала в одном из отделений Витебской городской клинической больницы №1
Евгения ПОПКО
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О том, что в Витебске 2 апреля умерли два человека с пневмонией, "Комсомолка" уже писала. Такую информацию озвучил замначальника главного управления по здравоохранению Николай Каспирович на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Обе умершие - женщины. Одна из них была пенсионеркой, ей было более 70 лет, с множественной хронической патологией, осложненной двухсторонней пневмонией. Результат наличия РНК коронавируса проверяется дополнительно. Скончалась также медработник.

Как узнала «Наша Нива», умерла старшая медсестра одного из отделений Витебской городской клинической больницы №1, которая сейчас перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и для тех, кто находится под подозрением на COVID-19.

Медсестру звали Надежда, ей было 47 лет. По другим сведениям - 48 лет.

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