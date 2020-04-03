2020-04-03T18:11:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: "Настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть"

Президент поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Смолевичский район. Фото: belta.byАлександр Лукашенко с рабочим визитом посетил Смолевичский район. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

- Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в оффшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает, - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район. - Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность.

Президент поручил правительству, КГК и Администрации президента подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса.

Лукашенко перечислил, у кого сейчас проблемы - владельцев ресторанов, отелей, авиаперевозчиков.

- Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то ты, пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем), что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес, - цитирует президента belta.by.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Любанском районе сторож санатория услышал, как недалеко в деревне горит магазин
В Гомельской области из упавшей в реку на крышу машины спасатели достали 64-летнего водителя
Видеофакт. В Минске семья 40 лет прожила в квартире, а когда стали делать там ремонт, нашли оружие
Белстат: В Беларуси 93,5 медсестры на 10 тысяч человек, и 38,8 тысячи практикующих врачей на всех
«Все маленькие, белые-белые. Вот – лечение от вирусов!»: Лукашенко рассказал о своей отдушине
Фотофакт. Под Витебском перевернулась фура с пивом
Архиепископ Кондрусевич призвал католиков не ходить в костелы на Пасху и смотреть богослужения по телевизору или в интернете
Лукашенко: "Настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть"
В Витебске от тяжелой пневмонии умерла 47-летняя медсестра
Минздрав рассказал, что дезинфецировать должны даже такси. Но это никто не контролирует
"Будем использовать те лекарства, которые у нас есть". Минздрав хочет участвовать в клинических наблюдениях
Глава представительства Всемирного банка в Беларуси призвал белорусов оставаться дома
Минздрав перечислил, что купит за деньги, которые перевели белорусы на благотворительный счет
Минздрав о коронавирусе в Витебске: "Ситуация полностью контролируемая, угрозы здоровью жителей нет"
Минздрав рассказал, сколько пневмоний зарегистрировано в этом году и сколько было год назад
Лукашенко рассказал о смерти мужчины в Витебске: "135 килограмм веса, за 70 лет"
В Вилейском районе нашли купель с "железной" водой
В Гродно выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса
Лукашенко: "Я молю Бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня"
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 апреля 2020 года составило 351
Официально: в Витебске две смерти от пневмонии за сутки
Возле Молодечно нашли родник с живой и мертвой водой
"Не должны посещать работу, магазины": Минздрав установил правила самоизоляции людей, прибывших из-за границы
Лукашенко привел новую статистику по коронавирусу: 305 на лечении, из них 16 человек на ИВЛ