Лукашенко: "Настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть"

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- Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в оффшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает, - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район. - Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность.

Президент поручил правительству, КГК и Администрации президента подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса.

Лукашенко перечислил, у кого сейчас проблемы - владельцев ресторанов, отелей, авиаперевозчиков.

- Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то ты, пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем), что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес, - цитирует президента belta.by.