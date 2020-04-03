2020-04-03T18:31:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Архиепископ Кондрусевич призвал католиков не ходить в костелы на Пасху и смотреть богослужения по телевизору или в интернете

Из-за ситуации с коронавирусом пасхальные и вербные богослужение, как у католиков, так и у православных, меняют «формат»
Надежда БУТОВИЧ
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Католиков попросили встречать Пасху удаленно. Фото: catholic.by.Католиков попросили встречать Пасху удаленно. Фото: catholic.by.
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Глава белорусских католиков на сайте chatolic.by призвал верующих отказаться от посещения костелов. Вместо этого католикам предлагают участвовать в праздничных богослужениях на Пасху с помощью видеотрансляций.

– Прошу верующих, особенно пожилых людей, людей с симптомами болезни, детей и школьников, тех, кто боится заразиться, остаться дома и участвовать в богослужениях Великой недели с помощью СМИ, – обратился глава белорусских католиков к духовенству и верующим.

Также Тадеуш Кондрусевич призвал белорусов не поддаваться панике и все-таки поучаствовать в торжествах, но удаленно. Регулярные видеотрансляции богослужений проводятся на сайте chatolic.by, а также на других ресурсах, а радиотрансляции – на «Радыё Марыя».

Службы по телевидению из Минского собора Пресвятой Девы Марии будут транслировать каналы «Белтелерадиокампании». «Беларусь 3» покажет службы в Страстной четверг и Страстную пятницу в 19.00 часов. А Пасхальное бдение пройдет в эфире «Беларусь 1», трансляция начнется в 21.45 часов.

– По возможности священникам нужно организовать службы в Вербное воскресенье и Пасхальную Троицу вне церквей. Отмечать их в кратчайшей форме, допускаемой литургическими заповедями, – уточнил Кондрусевич.

Напомним, католики Беларуси отметят Вербное воскресенье 5 апреля, а Пасху – 12 апреля.

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