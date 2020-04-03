2020-04-03T19:00:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. Под Витебском перевернулась фура с пивом

Гаишники приехали на разбирательство в масках
Надежда БУТОВИЧ
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В Витебском районе на трассе перевернулась фура. Фото: belta.by.В Витебском районе на трассе перевернулась фура. Фото: belta.by.
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Дорожно-транспортное происшествие с большегрузом произошло недалеко от Витебска в пятницу, 3 апреля. Об этом сообщила belta.by.

Авария произошла на трассе недалеко от агрогородка Ольгово, что в Витебском районе. По неустановленным пока причинам, водитель фуры не справился с управлением, из-за чего фура оказалась в кювете, где опрокинулась на правую сторону.

Большегруз съехал с трассы и оказался в кювете. Фото: belta.by.

Большегруз съехал с трассы и оказался в кювете. Фото: belta.by.

Известно, что фура с белорусскими номерами перевозила пиво.

На месте аварии для разбирательства прибыли сотрудники ГАИ. Примечательно, что правоохранители работали на происшествии в медицинских масках. Подробности ДТП пока не установлены.

Водитель не справился с управлением. Фото: belta.by.

Водитель не справился с управлением. Фото: belta.by.

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