Фотофакт. Под Витебском перевернулась фура с пивом

В Витебском районе на трассе перевернулась фура. Фото: belta.by.

Гаишники приехали на разбирательство в масках

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Дорожно-транспортное происшествие с большегрузом произошло недалеко от Витебска в пятницу, 3 апреля. Об этом сообщила belta.by.

Авария произошла на трассе недалеко от агрогородка Ольгово, что в Витебском районе. По неустановленным пока причинам, водитель фуры не справился с управлением, из-за чего фура оказалась в кювете, где опрокинулась на правую сторону.

Большегруз съехал с трассы и оказался в кювете. Фото: belta.by.

Известно, что фура с белорусскими номерами перевозила пиво.

На месте аварии для разбирательства прибыли сотрудники ГАИ. Примечательно, что правоохранители работали на происшествии в медицинских масках. Подробности ДТП пока не установлены.

Водитель не справился с управлением. Фото: belta.by.

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