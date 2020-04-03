«Все маленькие, белые-белые. Вот – лечение от вирусов!»: Лукашенко рассказал о своей отдушине
«Комсомолка» ранее уже сообщала подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Смолевичский район, которая состоялась в пятницу, 3 апреля. За разговорами о весенних полевых работах, сельхозпроизводстве на Минщине и успехах агрохозяйств предприятия «Серволюкс», белорусский президент поделился успехами и на своем «подворье».
– У меня сейчас по-моему 11 коров. А позавчера зашел на ферму, где у меня козочки. И вот там маленькие козочки – только приплод появился – совсем еще маленькие. Я открываю, и там как снег – все маленькие белые-белые, вот как халат этот белые. Это отдушина… А ты говоришь – коронавирус, коронавирус! Вот лечение от вирусов, – поделился Александр Лукашенко тем, что отвлекает его от «коронапсихоза», на видео, которое опубликовал Telegram «Пул Первого».
Кстати, во время этой поездки президенту подарили и новую живность на подворье: петуха, четыре курицы и инкубатор для выведения куриного приплода. Как уточнила пресс-служба в хозяйстве Лукашенко голов немало: и кролики, и коровы, и козы и масса другой домашней живности.
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