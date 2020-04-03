Белстат: В Беларуси 93,5 медсестры на 10 тысяч человек, и 38,8 тысячи практикующих врачей на всех

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Ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечают 7 апреля – в день основания ВОЗ, в Белстате подвели статистику прошлого года. В тот момент, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, особенно интересно узнать, сколько человек стоят на защите здоровья белорусов прямо сейчас?

Показатели здравоохранения в Беларуси на 2019 год. Иллюстрация: belstat.gov.by.

Так по информации Белстата на конец 2019 года в Беларуси работали 38,8 тысячи практикующих врачей и 115 тысяч средних медработников. За год было совершено 116,5 приемов пациентов амбулаторно и на дому. При этом действовали 599 больничных организаций и 75,6 больничных коек краткосрочного пребывания.

– В организациях здравоохранения Беларуси на конец 2019 года работали 88 тысяч медсестер и 4,7 тысячи акушерок, – уточнили в Статкомитете.

Обеспеченность населения Беларуси медсестрами и акушерками. Иллюстрация: belstat.gov.by.

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