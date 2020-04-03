Видеофакт. В Минске семья 40 лет прожила в квартире, а когда стали делать там ремонт, нашли оружие

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Во время ремонта в квартире в одной из многоэтажек белорусской столицы случайно были найдены военные пистолеты. Об этом пресс-служба МВД сообщила на официальном сайте.

ЧП произошло в Советском районе Минске в пятницу, 3 апреля.

– В милицию около 14.00 часов позвонила хозяйка квартиры. Минчанка рассказала, что в данной квартире – на первом этаже многоэтажки, ее семья проживает больше сорока лет. Сейчас они делают ремонт и из-за шума, и неприятного запаха, решили, что необходимо заменить и полы. Строители начали снимать напольное покрытие и обнаружили тайник с оружием, – пояснили в пресс-службе.

Под полом были найдены наган, Вальтер и кобура, оба пистолета – оружие времен ВОВ. Находка была изъята оперативниками и отправлена на экспертизу. Проводится проверка.

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