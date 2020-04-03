В Гомельской области из упавшей в реку на крышу машины спасатели достали 64-летнего водителя

Машина съехала в кювет и опрокинулась. Фото: УМЧС по Гомельской области.

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Серьезная авария произошла на Гомельщине в пятницу, 3 апреля. В городском поселке Октябрьском машина вместе с водителем опрокинулась в реку и перевернулась на крышу – пожилой мужчина оказался в западне.

– О происшествии сообщили очевидцы примерно в 09.45 часов. Люди, которые видели, как машина съехала в кювет в речку, позвонили «101» и сказали, что в машине могут находиться люди, – рассказали в пресс-службе УМЧС по Гомельской области.

Прибывшие по вызову спасатели оперативно извлекли из утонувшей машины 64-летнего водителя «Опель Вектра». Мужчину передали медикам, ему потребовалась госпитализация – предварительный диагноз переохлаждение.

Затем авто с помощью спецтехники и буксировочного троса вытащили на берег. По факту аварии проводится проверка.

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