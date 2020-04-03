2020-04-03T21:37:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Любанском районе сторож санатория услышал, как недалеко в деревне горит магазин

Спасатели успели приехать, пока пожар не разгорелся в полную силу
Надежда БУТОВИЧ
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В магазине загорелись холодильные установки. Фото: МЧС.В магазине загорелись холодильные установки. Фото: МЧС.
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В четверг, 2 апреля, в Любанском районе ночью загорелся сельмаг в деревне Трубятино. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС.

На номер спасателей позвонил сторож санатория «Рассвет-Любань». Мужчина услышал охранно-пожарную сигнализацию, раздававшуюся из здания магазина недалеко от санатория.

– Прибывшие по вызову пожарные проникли в здание и обнаружили внутри сильное задымление и горение холодильных установок. Возгорание удалось успешно локализовать и ликвидировать, – пояснили в пресс-службе.

Сторож вовремя сообщил о пожаре, и спасатели успели приехать, пока огонь не разгорелся в полную силу. В итоге почти все в магазине уцелело, повреждены только 3 холодильника, закоптились товары, потолок и стены продмага.

Причину пожара еще предстоит установить, но скорее всего возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Кроме того, за дежурные сутки 2-3 апреля на Минщине было зафиксировано еще два пожара: на территориях Молодененского и Слуцкого района. А также 15 возгораний в экосистемах: в Воложинском, Копыльском, Пуховичском, Солигорском, Смолевичском, Стародорожском и Узденском районах.

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