2020-04-03T22:01:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

24-летний рабочий пострадал в Минске во время взрыва баллона

Мужчина перекачивал кислород из одной емкости в другую
Надежда БУТОВИЧ
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Во время перекачки кислорода с одного баллона сорвался вентиль. Фото: СК.Во время перекачки кислорода с одного баллона сорвался вентиль. Фото: СК.
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Несчастный случай произошел в Минске днем в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

ЧП случилось на одной из строек на проспекте Независимости. Во время проведения монтажных работ 24-летний рабочий был серьезно травмирован.

– Предварительно известно, что пострадавший в этот день перекачивал кислород из одного баллона в другой. В какой-то момент произошел разрыв вентиля одного из баллонов. Молодой человек получил серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация, – сообщили правоохранители.

Сотрудники СК выясняют причины травмирования на производстве. На месте работали спасатели, специалисты Госкомитета судэкспертиз, другие специалисты. Причины выясняются.

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