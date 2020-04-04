2020-04-04T09:04:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Миссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреля

Специалисты приглашены Александром Лукашенко
Григорий ГРИБОВ
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Миссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреляМиссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреля
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Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта.

Врачи не перестают говорить: требуется меньше контактов с другими людьми, меньше походов в магазин, нужно чаще мыть руки и не трогать что попало. Председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев рассказал, что были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки.

- Мы получили полное понимание со стороны Министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии, - отметил Батыр Бердыклычев. - Всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит.

Как сообщалось, 3 апреля Минздрав в формате телевидеоконференции с Женевой обсудил технические детали визита экспертов ВОЗ в Беларусь. Специалисты приглашены Александром Лукашенко. Они смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи. Такая информация озвучена 3 апреля в эфире телеканала «Беларусь 1».

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