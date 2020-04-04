Лукашенко: «Поеду на парад в Москву вне зависимости от ситуации с коронавирусом»

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Александр Лукашенко 9 Мая впервые в истории собирается посетить два парада Победы одновременно. Впервые о такой возможности заговорили в начале года. По словам посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина присутствовать на параде Победы 9 Мая в Москве.

Интересно, что раньше Лукашенко все время отказывался от участия в московском параде.

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, - цитировало президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Но недавно Лукашенко свое участие в московском параде подтвердил лично. Как же президент сможет одновременно побывать на двух парадах - в Москве и Минске? Как предполагала «Комсомолка», парад в Минске придется провести вечером - такое тоже будет впервые в истории (раньше вечерние парады проводили только на 3 июля). Теперь это подтвердили официально.

Сейчас Лукашенко рассказал, что оба памятных мероприятия по случаю 75-летия Победы имеют для него важное значение. Парад в Москве символичен для главы государства, поскольку этот город был столицей страны-победительницы в Великой Отечественной войне - Советского Союза.

Участие президента Беларуси в параде в Минске 9 Мая безусловно и сомнению не подлежит.

- Понятно, президент всегда в этот день на месте. Представьте: Путину предложили провести этот день, 9 Мая, в Беларуси, что вообще нормально и символично, потому что Беларусь - это живой памятник той войне, - сказал Александр Лукашенко. - Поехал бы президент России? Нет.

Глава белорусского государства поручил своей Администрации проработать возможность его участия в один день в обоих мероприятиях и заверил, что ситуация с коронавирусом не будет влиять на его решение о поездке в Москву для участия в параде. Другое дело, что есть вероятность отмены этого мероприятия.