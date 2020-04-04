Россия подарила Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

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- Сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тыс. диагностических систем. Этот материал сегодня на рефрижераторе одной из белорусских компаний, «Санта Бремор», это машина емкостью 20 тонн, выехал из российской столицы, - рассказал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24». - Это не просто поддержка медицинским учреждениям республики, это добрый знак того, что мы неизменно и в добрый день, и когда беда стучится в наш дом, оказываемся с гражданами братской страны, с руководством республики во взаимодействии и подчеркиваем такой важной деталью наше сотрудничество и нашу обращенность, реализуя совместные планы, в день завтрашний.

По данным белорусского Минздрава, каждый день в стране проводится около тысячи тестов на коронавирус. Это значит, что российской помощи хватит примерно на 10 дней. Напомним, по состоянию на 3 марта в Беларуси зарегистрирован 351 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 46 человек. 4 человека умерли. Под наблюдением находятся почти 10 тысяч человек, из них 11 человек в тяжелом состоянии на аппарате вентиляции легких.