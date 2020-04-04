«Белавиа» отменила рейсы в Вильнюс

Но в другие города Европы белорусская авиакомпания продолжает летать, несмотря на закрытые границы

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Врачи не перестают говорить: требуется меньше контактов с другими людьми, меньше походов в магазин, нужно чаще мыть руки и не трогать что попало. А большинство стран Европы и Азии закрыли свои границы. Иностранные авиакомпании (за редким исключением) отменили полеты в Минск. Большинство рейсов вынуждена была отменить и «Белавиа». Тем не менее белорусская авиакомпания продолжает летать в некоторые города: Стамбул, Париж, Барселону, Амстердам, Прагу, Стокгольм, Женеву, Ганновер, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Лондон, Тель-Авив, Ереван. Но пользуются этими рейсами редкие пассажиры.

С 6 апреля по решению литовской стороны «Белавиа» вынуждена приостановить полеты в Вильнюс, сообщает МИД Беларуси. Правда, в ведомстве отмечают, что «Белавиа» не намерена отменять запланированные рейсы в другие города, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения через Минск в страны своего гражданства.

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Улететь из Минска сейчас можно в 18 стран. Правда, в 17 из них действуют ограничения на въезд для иностранцев. Минский аэропорт в марте 2020 года опустел

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