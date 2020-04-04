Погода в Беларуси: в Витебске 4 апреля выпал снег, но в ближайшие дни будет +15

Ожидаются ночные морозы, но днем должно быть тепло

Изменить размер текста: A A

Утро 4 апреля преподнесло витебчанам сюрприз - выпал снег! И не просто выпал и сразу растаял, а выстелил все вокруг белым ковром.

На воскресенье 5 апреля Белгидромет тоже сделал предупреждение. Ночью и утром Витебской области на дорогах ожидается гололедица. Зато днем будет тепло: до +10 градусов, но с порывистым ветром. Ночью в районе Витебска снова возможен кратковременный снег.

В Витебске 4 апреля выпал снег! Фото: @ira_songsoul

В ближайшие дни на территории страны будет переменная облачность и преимущественно без осадков. В Бресте ожидается +12 - +15 градусов, В Гродно - до +14, в Гомеле, Могилеве, Минске +12 - +13. Ночью при этом возможны заморозки до -2 - 3.

Долгосрочный прогноз на 7 апреля обнадеживает: днем ожидается до +15 и даже +21°С.