2020-04-04T12:40:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси: в Витебске 4 апреля выпал снег, но в ближайшие дни будет +15

Ожидаются ночные морозы, но днем должно быть тепло
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: @kondratyevairina2013Фото: @kondratyevairina2013
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Утро 4 апреля преподнесло витебчанам сюрприз - выпал снег! И не просто выпал и сразу растаял, а выстелил все вокруг белым ковром.

На воскресенье 5 апреля Белгидромет тоже сделал предупреждение. Ночью и утром Витебской области на дорогах ожидается гололедица. Зато днем будет тепло: до +10 градусов, но с порывистым ветром. Ночью в районе Витебска снова возможен кратковременный снег.

В Витебске 4 апреля выпал снег! Фото: @ira_songsoul

В Витебске 4 апреля выпал снег! Фото: @ira_songsoul

В ближайшие дни на территории страны будет переменная облачность и преимущественно без осадков. В Бресте ожидается +12 - +15 градусов, В Гродно - до +14, в Гомеле, Могилеве, Минске +12 - +13. Ночью при этом возможны заморозки до -2 - 3.

Долгосрочный прогноз на 7 апреля обнадеживает: днем ожидается до +15 и даже +21°С.

А тем временем 4 апреля в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

А тем временем 4 апреля в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ

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