2020-04-04T13:29:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно снизили арендную плату для ряда предприятий

Турфирмы, гостиницы, такси, фитнес-центры теперь смогут экономить
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В Гродно снизили арендную плату для ряда предприятийВ Гродно снизили арендную плату для ряда предприятий
Изменить размер текста:

- В целях финансовой поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих туристическую деятельность, услуги по бронированию и сопутствующую деятельность, услуги по временному проживанию и питанию, деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, творческую деятельность и развлечения, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочую деятельность в области культуры, деятельность в области физической культуры, спорта, отдыха и развлечений, Гродненским городским исполнительным комитетом принято решение с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года рекомендовать арендодателям всех форм собственности, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество для осуществления вышеуказанных услуг, снизить арендную плату до минимальной, - сообщает Гродненский городской исполнительный комитет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24