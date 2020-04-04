В Гродно снизили арендную плату для ряда предприятий

Изменить размер текста: A A

- В целях финансовой поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих туристическую деятельность, услуги по бронированию и сопутствующую деятельность, услуги по временному проживанию и питанию, деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, творческую деятельность и развлечения, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочую деятельность в области культуры, деятельность в области физической культуры, спорта, отдыха и развлечений, Гродненским городским исполнительным комитетом принято решение с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года рекомендовать арендодателям всех форм собственности, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество для осуществления вышеуказанных услуг, снизить арендную плату до минимальной, - сообщает Гродненский городской исполнительный комитет.