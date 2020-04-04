2020-04-04T14:27:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в Бресте солдаты поливают деревья

С начала года в городе высадили 14 тысяч саженцев
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Солдат привлекли к городской акции «Полей дерево». Фото: brestcity.comСолдат привлекли к городской акции «Полей дерево». Фото: brestcity.com
Изменить размер текста:

Городские власти и ЖКХ в Бресте объявили акцию «Полей дерево». Брестчан призывают помочь коммунальной службе ухаживать за молодыми деревцами, которые высадили этой зимой и весной. С начала года в Бресте стало на 14 тысяч деревьев больше - коммунальники иногда высаживали по 300 саженцев в день. Теперь важно сделать так, чтобы как можно больше из них прижилось.

В Бресте этой весной появилось много молодых деревьев - им нужен уход. Фото: brestcity.com

В Бресте этой весной появилось много молодых деревьев - им нужен уход. Фото: brestcity.com

- Любой житель областного центра может своим участием помочь дереву прижиться на земле после недавней посадки. Поливая водой зеленые насаждения, которые растут рядом с вашим домом или местом работы, вы делаете город еще краше! Вместе сделаем Брест самым зеленым городом Беларуси! - такой призыв опубликован на сайте горисполкома.

За водой ходили к машине «Коммунальника». Фото: brestcity.com

За водой ходили к машине «Коммунальника». Фото: brestcity.com

Подать пример решили военные. Военнослужащие Брестского гарнизона поливали деревья возле Гребного канала утром 4 апреля, пишет brestcity.com. Ведра и воду из машины для них предоставил «Коммунальник».

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко снова вышел на лед. По его мнению, это лучшее лекарство от коронавируса
«Отмечайте нас, когда поете дома»: белорусский «X-Фактор» приостанавливает прослушивания до мая
90-е вернулись? В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната
Фотофакт: в Бресте солдаты поливают деревья
В Гродно снизили арендную плату для ряда предприятий
Погода в Беларуси: в Витебске 4 апреля выпал снег, но в ближайшие дни будет +15
«Белавиа» отменила рейсы в Вильнюс
Россия подарила Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус
Лукашенко: «Поеду на парад в Москву вне зависимости от ситуации с коронавирусом»
Миссия ВОЗ приедет в Беларусь 7 апреля
24-летний рабочий пострадал в Минске во время взрыва баллона
В Любанском районе сторож санатория услышал, что недалеко в деревне горит магазин
В Гомельской области из упавшей в реку на крышу машины спасатели достали 64-летнего водителя
Видеофакт. В Минске семья 40 лет прожила в квартире, а когда стали делать там ремонт, нашли оружие
Белстат: в Беларуси 93,5 медсестры на 10 тысяч человек и 38,8 тысячи практикующих врачей на всех