Фотофакт: в Бресте солдаты поливают деревья

С начала года в городе высадили 14 тысяч саженцев

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Городские власти и ЖКХ в Бресте объявили акцию «Полей дерево». Брестчан призывают помочь коммунальной службе ухаживать за молодыми деревцами, которые высадили этой зимой и весной. С начала года в Бресте стало на 14 тысяч деревьев больше - коммунальники иногда высаживали по 300 саженцев в день. Теперь важно сделать так, чтобы как можно больше из них прижилось.

В Бресте этой весной появилось много молодых деревьев - им нужен уход. Фото: brestcity.com

- Любой житель областного центра может своим участием помочь дереву прижиться на земле после недавней посадки. Поливая водой зеленые насаждения, которые растут рядом с вашим домом или местом работы, вы делаете город еще краше! Вместе сделаем Брест самым зеленым городом Беларуси! - такой призыв опубликован на сайте горисполкома.

За водой ходили к машине «Коммунальника». Фото: brestcity.com

Подать пример решили военные. Военнослужащие Брестского гарнизона поливали деревья возле Гребного канала утром 4 апреля, пишет brestcity.com. Ведра и воду из машины для них предоставил «Коммунальник».