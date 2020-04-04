2020-04-04T16:58:56+03:00
Общество
КП Беларусь

90-е вернулись? В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната

Все случилось в минском автоцентре BMW «Автоидея» на МКАДе
Геннадий МОЖЕЙКО
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90 вернулись? В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната. Фото: телеграм-канал Harbacevic.90 вернулись? В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната. Фото: телеграм-канал Harbacevic.
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- В автоцентр BMW, который находится на минской кольцевой дороге, сегодня пригнали машину на ремонт, - рассказал «Комсомолке» очевидец. – Машину подняли на подъемнике – к днищу была прикручена неразорвавшаяся граната. Вызвали милицию, приехали саперы, всех выгнали из автосалона, все оцепили, сейчас ведут разминирование.

«Комсомолка» позвонила в автоцентр чтобы узнать подробности.

- Сейчас мы не работаем по техническим причинам, - сообщил сотрудник автоцентра, но отказался рассказать какие-либо подробности.

По данным телеграмм-канала «Папаратор», это был BMW X6 на российских номерах. Мужчина оставил машину на техобслуживание и уехал. По приезду саперно-пиротехнической группы эвакуировали порядка 40 человек – это работники и посетители автоцентра. Под днищем оказалась боевая граната Ф-1. Ее аккуратно изъяли, на месте работают специалисьы МВД и СК.

В Следственном комитете факт происшествия подтвердили:

- На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату. Фото: МВД.

Работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату. Фото: МВД.

- Около полудня в милицию поступило сообщение о том, что в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района, находится заминированная машина, - сообщили в МВД. - В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату. К указанному месту выбыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуировано около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет обезврежен.

В 14:40 автоцентр возобновил свою работу.

В Минске на СТО пригнали BMW: под днищем была граната.

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