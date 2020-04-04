2020-04-04T14:53:49+03:00
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КП Беларусь

«Отмечайте нас, когда поете дома»: белорусский «X-Фактор» приостанавливает прослушивания до мая

Кастинги откладываются из-за коронавируса, но можно опубликовать видео выступления в интернете
Оксана БРОВАЧ
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Новые даты кастингов в регионах организаторы сообщат позже.Новые даты кастингов в регионах организаторы сообщат позже.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Мы приостанавливаем проведение прослушиваний в ваших городах до конца апреля, а пока вы готовитесь дома, мы составляем новый график предкастингов самого масштабного вокального шоу страны, - такое сообщение 4 апреля опубликовали в соцсетях проекта «Х-Фактор Беларусь».

Ранее организаторы сообщили об отмене кастинга в Витебске. Там он был запланирован на 4 - 5 апреля, но из-за обострения ситуации с коронавирусом так и не состоялся.

Отменяются прослушивания в Бресте 11 - 12 апреля, в Барановичах 18 апреля, в Лиде 19 апреля, в Мозыре 25 апреля. Предкастинг в Минске был запланирован на май.

Тем временем создатели шоу готовы принимать заявки через вайбер по номеру 8 (029) 105-91-02. Отправлять нужно видео с пением а капелла, то есть без музыки. Есть и другой вариант: опубликовать видеозапись с выступлением в Инстаграме, отметить аккаунт шоу и обозначить его хештегами #XFactor_кастинг_Беларусь #XFactorBelarus.

- Отмечайте нас в сторис, когда поете дома! - призывает команда шоу.

Запуск телевизионного песенного шоу в эфире намечен на осень. Победителя зрители выберут к Новому году.

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