Лукашенко снова вышел на лед. По его мнению, это лучшее лекарство от коронавируса

В субботу, 4 апреля, Александр Лукашенко снова вышел на лед. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

В прошлые выходные он сказал, что «в холодильнике вирусы не летают»

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В субботу, 4 апреля, Александр Лукашенко снова вышел на лед. Также в хоккей играл его младший сын Николай.

28 марта глава государства тоже играл в хоккей на ледовой площадке "Лебяжий парк". Тогда прошел полуфинал республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Напомним, Александр Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса. По его мнению, это спорт, в частности хоккей.

- Здесь нет вирусов никаких! Я тоже не вижу, что они летают. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Спорт, особенно лед, - лучше антивирусное лекарство, самое настоящее! - объяснил он тогда журналисту ОНТ.

Таким образом, спорт пополнил другие способы борьбы с коронавирусом. Напомним, ранее президент говорил что помогает посещение сухой сауны.

Говорил о том, что работникам села поможет трактор:

- Трактор вылечит всех. Поле всех лечит, - добавив, что полезно еще принимать в день до 50 грамм водки.

3 апреля президент рассказал подробности хоккейных матчей в эти дни.

- Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, приходите. Нет значит нет, - так Александр Лукашенко объяснил, какая ситуация в Беларуси с массовыми мероприятиями в эти дни.

Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, в котором принимает участие команда президента. По словам Лукашенко, одну из последних игр в прошлые выходные захотели посетить курсанты военизированных вузов. Им не запретили, поскольку они, как сообщает belta.by, живут в казармах друг возле друга. После игры президент поручил отследить их состояние.

- Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это вообще не наш подход и не наша концепция.

КСТАТИ

Последняя статистика озвучена Минздравом 3 апреля. По официальной статистике, COVID-19 подтвержден у 351 человека. Основная возрастная группа пациентов - от 25 до 60 лет. По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инны Карабан, ситуация в стране остается контролируемой. Специалистам удалось предупредить развитие 840 случаев заболевания в день - ни одна страна не принимала такие меры.

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