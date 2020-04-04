2020-04-04T16:18:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Николай Каспирович: «В Витебской области за сутки не установлено новых случаев COVID-19»

В половине регионов области идет снижение прироста заболеваемости респираторными инфекциями
Наталья ПАРТОЛИНА
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По официальной информации, в Витебске не нашли за сутки ни одного нового случая коронавируса, но есть предварительно положительные результаты.По официальной информации, в Витебске не нашли за сутки ни одного нового случая коронавируса, но есть предварительно положительные результаты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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За сутки в Витебске не выявлено новых случаев COVID-19 и не было ни одного случая смерти от инфекции. Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказал Николай Каспирович, заместитель начальника областного управления здравоохранения.

В то же время, как сообщает газета «Витьбичи», есть предварительно положительные результаты анализов, их сейчас перепроверяют. Из больниц выписали 75 человек, которых лечили от пневмонии обычной этиологии - бактериальной либо вирусной, отметил Каспирович.

В половине регионов Витебщины снижается прирост заболеваемости респираторными инфекциями. По сравнению с прошлой неделей он составил 13,7%. Вечером 3 апреля в Витебске продезинфицировали автовокзал и железнодорожный вокзал, всем, кто там находился, измерили температуру.

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