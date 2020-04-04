КП Беларусь
Коронавирус теперь и в Бобруйске
Об этом сообщила заместитель главного врача УЗ "БЦБ" Оксана Крупенич
Коронавирус теперь и в Бобруйске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Бобруйске подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, факт подтвердила заместитель главного врача УЗ "БЦБ" Оксана Крупенич, сообщается на сайте Бобруйского горисполкома.
Кроме Оксаны Крупенич, никто в БЦБ комментариев не дает. Когда удастся дозвониться до нее, мы обновим информацию.
С 4 апреля в городе усилят меры профилактики коронавируса. Всего в Беларуси подтвержден 351 случай заболевания коронавирусом.
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