Коронавирус теперь и в Бобруйске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Об этом сообщила заместитель главного врача УЗ "БЦБ" Оксана Крупенич

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В Бобруйске подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, факт подтвердила заместитель главного врача УЗ "БЦБ" Оксана Крупенич, сообщается на сайте Бобруйского горисполкома.

Кроме Оксаны Крупенич, никто в БЦБ комментариев не дает. Когда удастся дозвониться до нее, мы обновим информацию.

С 4 апреля в городе усилят меры профилактики коронавируса. Всего в Беларуси подтвержден 351 случай заболевания коронавирусом.