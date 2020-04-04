Предприниматель из Слуцка вышивает на масках советы президента от COVID-19: трактор, водку и баню

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Трактор, баня и водка - три способа профилактики и лечения коронавируса, которые предложил белорусский президент, - вдохновили предпринимателя из Слуцка на пошив оригинальных защитных масок.

- Когда президент это сказал, многие смеялись, и я подумал: смех же убивает все плохое. Решил сделать вот такие маски. Рисовал сам, - рассказывает Владимир Киселев. - Маска больше сувенирная, чем защитная. Время пройдет, вирус уйдет, а маска на память останется.

Тракторно-банно-водочная маска сшита из льняной ткани, сложенной вдвое. По желанию клиента к ней могут пришить кармашек для сменного марлевого вкладыша.

Владимир признается, что сам маску носит только на работе. Не сувенирную - обычную марлевую. На улице пока что стесняется, хотя и понимает, что это необходимо.

- Такие вот веселые маски - это шаг к тому, чтобы люди раскрепощались, - считает он. А одну маску отложил специально для Александра Лукашенко. Вдруг получится передать.

Смех тоже убивает вирусы, считает предприниматель. Фото: Личный архив Владимира Киселева.